Le pista da scii verranno aperte ma rispettando le nuove ordinanze

(Di lunedì 23 novembre 2020) La conferenza Stato-Regioni individuerà lelinee guida da seguire all'interno degli impiantistici per la stagione invernale. Covid, le regole da seguire per l’apertura degli impiantistici su Notizie.it.

Da Palazzo Chigi è arrivata comunicazione che si sta lavorando ad una iniziativa europea per prevenire la classica settimana bianca, con probabile chiusura delle piste da sci almeno fino alla ...Durante la conferenza Stato-Regioni in programma lunedì 23 novembre, i Governatori chiederanno al Premier Conte la riapertura delle piste da scii in vista della nuova stagione che dovrebbe avviarsi ...