Le forze dell’ordine francesi al volante della Peugeot 5008

La Peugeot 5008 è stata scelta dal Ministero dell'Interno come veicolo di riferimento per la Polizia e la Gendarmeria francesi. Le specifiche della vettura hanno permesso di dotare le forze di polizia transalpine di un veicolo ideale per queste attività. Al termine del processo di selezione, i servizi del Ministero dell'Interno hanno commissionato un ordine di 1.263 esemplari di 5008, prodotti a Sochaux e Rennes. Questi veicoli saranno allestiti con le specifiche di impiego nello stabilimento di Groupe PSA a Poissy. I 1.263 esemplari ordinati per la Polizia e la Gendarmeria e tutti hanno un'unica configurazione. Allestimento Business e motore benzina PureTech 130. 5 posti (i 2 posti supplementari normalmente presenti possono accogliere gli strumenti elettronici legati all'esercizio

