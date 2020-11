“Le corna…”. Sbam! Melissa Satta e Kevin Boateng, una foto scatena il sospetto. Lei si è fatta vedere così (Di lunedì 23 novembre 2020) Sarà un Natale particolare, vista l’emergenza legata al coronavirus, ma il sapore delle festività è sempre particolare. Lo è anche per Melissa Satta, su Instagram ha postato una foto nella quale ha scritto: “Is that time of the year” (è quel periodo dell’anno). In questi giorni la showgirl è tornata sui social per comunicare la positività al coronavirus. Anche il figlio Maddox è risultato positivo al tampone e i due hanno trascorso la quarantena in isolamento domiciliare all’interno della loro abitazione di Milano. La Satta ha preferito non dire nulla fino a qualche giorno fa, quando è arrivata la notizia della negatività. Una gioia che ha voluto condividere questa gioia con i suoi fan. “Sia io che Maddox siamo risultati negativi perché, sì, purtroppo siamo stati contagiati anche noi. Siamo stati due settimane chiusi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Sarà un Natale particolare, vista l’emergenza legata al coronavirus, ma il sapore delle festività è sempre particolare. Lo è anche per, su Instagram ha postato unanella quale ha scritto: “Is that time of the year” (è quel periodo dell’anno). In questi giorni la showgirl è tornata sui social per comunicare la positività al coronavirus. Anche il figlio Maddox è risultato positivo al tampone e i due hanno trascorso la quarantena in isolamento domiciliare all’interno della loro abitazione di Milano. Laha preferito non dire nulla fino a qualche giorno fa, quando è arrivata la notizia della negatività. Una gioia che ha voluto condividere questa gioia con i suoi fan. “Sia io che Maddox siamo risultati negativi perché, sì, purtroppo siamo stati contagiati anche noi. Siamo stati due settimane chiusi ...

antoniotucci60 : @misspassinella1 Magari ha le corna e non lo sa.???? - zazoomblog : “Ho le corna e non me ne sono accorta” Michelle Hunziker ironizza il siparietto è virale - #corna #accorta”… - glinguaglossa : Salvini deve scegliere: restare capo o diventare leader L’antica Casa delle libertà ormai da tempo s’è trasformata… - dthxmas : @siriusblackk_ NONO, NESSUNO STACCA LE CORNA A NESSUNO. - Merrima40257784 : @quinonsischerza @NadiaPasticcio Io sono fedele ed è così che faccio. Però non tutti sono così... poi non piangete… -