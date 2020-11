Le condizioni impossibili di Beppe Sala sulla legna per la pizza (Di lunedì 23 novembre 2020) Il sindaco di Milano, Beppe Sala, dichiara guerra allo smog. Dello stop al fumo alle fermate dei mezzi pubblici etc si è parlato. Come interessante è anche la norma che prevede l'istallazione di colonnine per le auto elettriche nei distributori milanesi. Ma, udite udite, ci sono limiti anche per la lega delle pizzerie. La legna per alimentare i forni delle pizzerie infatti, dal primo ottobre 2022 dovrà essere di Classe A1 come definita dalla normativa Iso 17225-5. Tradotto significa che per fare la margherita o la napoletana serve legna che abbia ceppi non più spessi di 15 cm di diametro, con meno del 25% di umidità interna, lunghi 20, 25, 33, 50 o 100 cm, superficie di taglio regolare e nessuna carie. E per controllare l'impatto ambientale dei forni a legna presenti in città sarà anche fatto un ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 novembre 2020) Il sindaco di Milano,, dichiara guerra allo smog. Dello stop al fumo alle fermate dei mezzi pubblici etc si è parlato. Come interessante è anche la norma che prevede l'istallazione di colonnine per le auto elettriche nei distributori milanesi. Ma, udite udite, ci sono limiti anche per la lega delle pizzerie. Laper alimentare i forni delle pizzerie infatti, dal primo ottobre 2022 dovrà essere di Classe A1 come definita dalla normativa Iso 17225-5. Tradotto significa che per fare la margherita o la napoletana serveche abbia ceppi non più spessi di 15 cm di diametro, con meno del 25% di umidità interna, lunghi 20, 25, 33, 50 o 100 cm, superficie di taglio regolare e nessuna carie. E per controllare l'impatto ambientale dei forni apresenti in città sarà anche fatto un ...

MaurilioVitto : @andreaballarati @QuinziUgo L'incipit era ironico. Negli ospedali lavorano in condizioni impossibili e con turni massacranti. - Luca_1900 : @ZZiliani Con due gol bellissimi fatti in condizioni impossibili - mirandausai : Sono d’accordo con lei! Sventolare di accogliere persone che viaggiano in condizioni impossibili e poi sfruttare q… - Paul8725484752 : @LaStampa @LaStampa perché parlate di “Condizioni quasi impossibili”?Siete veramente delle puttane della carta stampata! - claudia_caddeo : RT @FioravR: La precarietà #nonéunascelta sono vite continuamente rimandate, sono condizioni impossibili per svolgere il nostro lavoro di r… -

Ultime Notizie dalla rete : condizioni impossibili Le condizioni impossibili di Beppe Sala sulla legna per la pizza Panorama Blog: IBRAHIMOVIC: nessuno come lui!

Blog Calciomercato.com: Per anni ho pensato che chi, come me, ha vissuto 60 anni di calcio idolatrando da bambino un calciatore fantastico come Pelè, immedesimandosi ...

Blog Calciomercato.com: Per anni ho pensato che chi, come me, ha vissuto 60 anni di calcio idolatrando da bambino un calciatore fantastico come Pelè, immedesimandosi ...