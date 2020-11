Le bugie di Selvaggia Roma? “Ci ha provato anche con il fidanzato di Henger” - (Di lunedì 23 novembre 2020) Roberta Damiata Non è solo Selvaggia Roma a lanciare "bombe" all'interno della casa del Grande Fratello. Secondo molti ci avrebbe provato anche con il fidanzato di Mercedesz Henger Selvaggia Roma ci ha provato con Lucas Peracchi fidanzato di Mercedesz Henger? È quello che si cerca di capire a Live non è la d’Urso perché, secondo le dichiarazione della giovane, sarebbe stata proprio Selvaggia a scrivere al suo fidanzato. “Non mi importa di essere passata per le fidanzata gelosa ma voglio dire questa cosa a Selvaggia - racconta in un videomessaggio la Henger - Qualche tempo fa, quando si era sparsa la voce infondata che il mio fidanzato sarebbe andato al ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roberta Damiata Non è soloa lanciare "bombe" all'interno della casa del Grande Fratello. Secondo molti ci avrebbecon ildi Mercedesz Hengerci hacon Lucas Peracchidi Mercedesz Henger? È quello che si cerca di capire a Live non è la d’Urso perché, secondo le dichiarazione della giovane, sarebbe stata proprioa scrivere al suo. “Non mi importa di essere passata per le fidanzata gelosa ma voglio dire questa cosa a- racconta in un videomessaggio la Henger - Qualche tempo fa, quando si era sparsa la voce infondata che il miosarebbe andato al ...

ilgiomba : Quindi: Selvaggia parla di Pretelli e dice bugie Selvaggia parla di Enock e dice bugie Selvaggia parla di Lenticch… - novelamata1 : Adesso il cazzaro è Pierpaolo. Spero che Elisabetta non creda alle bugie di Selvaggia la malvagia. #GFVIP #gregorelli - ClaudioZavatti1 : SoloDonna: Selvaggia Lucarelli, furiosa con Bassetti: quante bugie. - Hacker_Aurelio : Selvaggia non fare la vittima... invece di arrampicarti negli specchi... dici la verità e non bugie e falsità come… - bravotango03 : #GFVIP Applausi ad Enock, un altra figura di emme è stata fatta. Stasera le bugie fuoriescono da solo, la falsità r… -

