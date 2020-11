Le azioni di General Electric aumentano | ma l’attività è sotto pressione

Leggi su invezz

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ledella(NYSE: GE) sono aumentate di oltre il 50% dall’inizio di ottobre, principalmente per speculsu ciò che un vaccino potrebbe significare per il business dell’aviazione di GE. In meno di diverse settimane, il prezzo delleè passato da 6,27 a 10 dollari e il prezzo attuale è di circa 9,7 dollari. Analisi fondamentale: i ricavi del settore aviazione sono diminuiti del 38% nel Q3(GE) è una società americana che opera attraverso i seguenti settori: sanità, energia, aviazione, energie rinnovabili, industria digitale, produzione additiva e finanza. Il prezzo dellesi è indebolito di oltre il 60% dall’anno 2016 poiché la società continua ad avere un calo dei ricavi. È anche ...