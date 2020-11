Lazio-Zenit, Correa alla vigilia: “Siamo pronti, l’obiettivo è la vittoria” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Non è una sorpresa vedere la Lazio giocare ad alti livelli, perché siamo una squadra forte con giocatori esperti. Siamo pronti a tutto e vogliamo vincere domani per continuare su questa strada. Da quando sono qua si dicono tante cose, ma noi ci concentriamo sul campo e facciamo quello che ci dice il mister. In questi anni ho giocato da seconda punta e non sono proprio un attaccante da area di rigore ma mi piace stare vicino alla porta e mi sento molto meglio. Penso che posso ancora migliorare tanto e ci lavoro tutti i giorni“. Lo ha dichiarato Joaquin Correa, attaccante della Lazio, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro lo Zenit, in programma allo Stadio Olimpico domani sera alle 21. ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) “Non è una sorpresa vedere lagiocare ad alti livelli, perché siamo una squadra forte con giocatori esperti. Siamoa tutto e vogliamo vincere domani per continuare su questa strada. Da quando sono qua si dicono tante cose, ma noi ci concentriamo sul campo e facciamo quello che ci dice il mister. In questi anni ho giocato da seconda punta e non sono proprio un attaccante da area di rigore ma mi piace stare vicinoporta e mi sento molto meglio. Penso che posso ancora migliorare tanto e ci lavoro tutti i giorni“. Lo ha dichiarato Joaquin, attaccante della, durante la conferenza stampadella gara di Champions League contro lo, in programma allo Stadio Olimpico domani sera alle 21. ...

sportli26181512 : Inzaghi e Correa: 'Non ci danno per favoriti? Meglio. E su Peruzzi...': Il tecnico biancoceleste e il Tucu hanno pr… - LALAZIOMIA : CONFERENZA INZAGHI – “Battiamo lo Zenit per avvicinarci gli ottavi. Strakosha? Gioca Reina” - sportface2016 : #LazioZenit | #Inzaghi alla vigilia: 'Dobbiamo recuperare energie dopo Crotone' - Solo_La_Lazio : ?? #Correa ha parlato in conferenza stampa a Formello ??? 'La nostra forza è essere uniti' ?? Leggi qui le parole del… - lazio24h : Lazio, Inzaghi e Correa presentano lo Zenit: 'Domani sera importante per noi' -