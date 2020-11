Lazio, Luiz Felipe negativo al tampone. Oggi le visite mediche di idoneità (Di lunedì 23 novembre 2020) Buona notizia per Simone Inzaghi e la sua Lazio in tema Coronavirus. Dopo Ciro Immobile e Thomas Strakosha anche Luiz Felipe è infatti risultato negativo al tampone ed è arrivato da pochi minuti alla clinica Paideia per le visite mediche per l’idoneità sportiva, prima di tornare a disposizione dei suo allenatore. visite mediche in @ClinicaPaideia per #LuizFelipe pic.twitter.com/uExNNLB3cT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 23, 2020 Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Buona notizia per Simone Inzaghi e la suain tema Coronavirus. Dopo Ciro Immobile e Thomas Strakosha ancheè infatti risultatoaled è arrivato da pochi minuti alla clinica Paideia per leper l’sportiva, prima di tornare a disposizione dei suo allenatore.in @ClinicaPaideia per #pic.twitter.com/uExNNLB3cT — S.S.(@OfficialSS) November 23, 2020 Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Lazio | Visite per #LuizFelipe dopo la negatività al coronavirus - sportli26181512 : #Lazio, Luiz Felipe ok: fine dell’isolamento, visite in Paideia: Il brasiliano si è presentato in clinica per i con… - LALAZIOMIA : PAIDEIA | Luiz Felipe in clinica per svolgere le visite mediche | FOTO - fantapazzcom : Lazio: si rivede Luiz Felipe - sportal_it : Lazio: Inzaghi sorride: Luiz Felipe negativo -