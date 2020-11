Lazio, ADR sul video in aereo: “Registrazione senza autorizzazione, nessun dipendente coinvolto” (Di lunedì 23 novembre 2020) La Lazio per recarsi a Crotone lo scorso sabato ha utilizzato il suo nuovo aereo voluto dal presidente Claudio Lotito e, nelle ultime ore, sta circolando sul web un video di questo primo viaggio che sarebbe stato effettuato nella fase di decollo da Roma da posizione molto vicina all’aeromobile. Preso atto di queste immagini quest’oggi la società Aeroporti di Roma ha diramato un comunicato su Twitter per chiarire la propria posizione: “La registrazione è avvenuta senza alcuna autorizzazione e in vioLazione delle regole aeroportuali che prevedono il divieto di effettuare foto e filmati. Al momento non pare essere coinvolto nessun nostro dipendente e sono in corso degli accertamenti per individuare le responsabilità dell’accaduto”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Laper recarsi a Crotone lo scorso sabato ha utilizzato il suo nuovovoluto dal presidente Claudio Lotito e, nelle ultime ore, sta circolando sul web undi questo primo viaggio che sarebbe stato effettuato nella fase di decollo da Roma da posizione molto vicina all’aeromobile. Preso atto di queste immagini quest’oggi la società Aeroporti di Roma ha diramato un comunicato su Twitter per chiarire la propria posizione: “La registrazione è avvenutaalcunae in vione delle regole aeroportuali che prevedono il divieto di effettuare foto e filmati. Al momento non pare essere coinvoltonostroe sono in corso degli accertamenti per individuare le responsabilità dell’accaduto”. SportFace.

