Laura Torrisi torna finalmente sul set | “occhi felici” – FOTO

dumurin : @EnfantProdige @CIAfra73 @trash_italiano sì sì era loro figlio, ed era il buono, di lui si innamorava il personaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

BlogLive.it

Il Natale è da sempre un momento di gioia e condivisione, ma per alcuni bambini non è facile viverlo con la giusta spensieratezza. Per questo motivo, per il terzo anno consecutivo anche in Italia, LEG ...Leonardo Pieraccioni è nato il 17 febbraio 1965 a Firenze (Acquario) è uno dei volti più noti del panorama cinematografico italiano. Si è distinto sia come interprete che come regista e sceneggiatore ...