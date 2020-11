Laura Milan | la sfilata di rinascita intrisa di moda | arte | musica

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 23 novembre 2020) Non si è persa d’animo Laura Milan, stilista di Thiene, nel vicentino che, nonostante i Dpcm e una emergenza che ha congelato sogni e progetti, ha provato a mandare avanti il proprio. Quello di far sognare donne e uomini con gli abiti della sua collezione 2020-21, svelata in un video girato nel teatro Comunale della sua città. «La creatività di Laura ha permesso di far emergere tanti aspetti del mondo della cultura e dell’arte – sottolinea il vice sindaco, Maria Gabriela Strinati – così come il suo creare i vestiti non è solo vestire una donna, ma far emergere la sua personalità. La regia di Laura ha esaltato i talenti della nostra città, portando un tocco glamour, di internazionalità. Non ha pensato solo ai suoi abiti, ma è diventata traino per diverse forme di arte, facendo un omaggio a Thiene».