L’audio della vittima di Alberto Genovese | «Ho avuto paura di morire Contro di me anche violenza mediatica»

«È successa una cosa molto grave sabato scorso. Adesso sono in ospedale da domenica. Mi dimettono domani mattina. Praticamente ho subito una violenza sessuale, presumo da più persone. Ma di una persona sono sicura: Alberto Genovese. Sono piena di lividi, ho dolore dappertutto». A parlare, in un messaggio vocale mandato in onda durante la trasmissione Non è L'Arena su La7, è la giovane 18enne che, stando alle accuse, è stata vittima di sequestro di persona e violenza sessuale da parte dell'imprenditore Alberto Genovese, arrestato lo scorso 7 novembre a Milano. In studio era presente Saverio Macrì, legale della giovane che ha denunciato l'imprenditore e che ha altresì annunciato querela nei confronti di Daniele Leali, amico e "braccio destro" di Genovese.

