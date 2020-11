Latina e provincia, crescono i nuovi casi, 257 nelle ultime 24 ore. Ecco i dati Comune per Comune (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 257 i nuovi casi positivi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti nei comuni di: Aprilia (37), Castelforte (6), Cisterna di Latina (14), Cori (3), Fondi (18), Formia (14), Gaeta (1), Itri (3), Latina (83), Lenola (3), Minturno (8), Monte San Biagio (1), Pontinia (2), Priverno (8), Roccagorga (1), Roccasecca dei Volsci (2), Sabaudia (1), San Felice Circeo (2), S. Cosma e Damiano (13), Sermoneta (4), Sezze (16), Sonnino (4), Spigno Saturnia (2) e Terracina (11). Leggi anche: Aprilia, focolaio nella RSA San Michele: 37 positivi tra operatori e ospiti Sono stati registrati i decessi di 3 pazienti residenti nel Comune di Latina (2) e nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 257 ipositivi che sono stati registrati24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti nei comuni di: Aprilia (37), Castelforte (6), Cisterna di(14), Cori (3), Fondi (18), Formia (14), Gaeta (1), Itri (3),(83), Lenola (3), Minturno (8), Monte San Biagio (1), Pontinia (2), Priverno (8), Roccagorga (1), Roccasecca dei Volsci (2), Sabaudia (1), San Felice Circeo (2), S. Cosma e Damiano (13), Sermoneta (4), Sezze (16), Sonnino (4), Spigno Saturnia (2) e Terracina (11). Leggi anche: Aprilia, focolaio nella RSA San Michele: 37 positivi tra operatori e ospiti Sono stati registrati i decessi di 3 pazienti residenti neldi(2) e nel ...

