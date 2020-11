L’Atalanta rallenta Italtrans impenna nel Motomondiale

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 23 novembre 2020)? L’apre il gas e va a prendersi il primo Mondiale della sua storia che parla di undici stagioni nel massimo circuito motociclistico. Il team di Calcinate da ieri è campione della Moto2, grazie al pilota riminese Enea Bastianini. Un gran colpo per la squadra orobica che vede premiata la perseveranza di tante stagioni e un’annata sempre ai vertici. Sarebbe stata una beffa perdere il titolo all’ultimo Gran premio, quello corso ieri a Portimao, in Portogallo, e nel quale è bastato il quinto posto di Bastianini, che in precedenza aveva accumulato un vantaggio di (quasi) sicurezza.