L’anticipo in Superlega è Milano Piacenza (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella 11a giornata del girone di andata di Superlega L’anticipo è giocato da Allianz Milano contro l’ospite Gas Sales Bluenergy Piacenza. Milano terza in classifica contro una squadra che si presenta in 6° posizione ma che risulta equilibrata.anticipo di Superlega è tra Milano e Piacenza. L’anticipo di Superlega a favore di Piacenza 1-3 Primo set Subito in difficoltà Piacenza che subisce il primo muro punto 1-0. Trova subito il pareggio con una diagonale 1-1. Piacenza costruisce bene e riesce a esprimersi in tutti i fondamentali rincorre una Milano che rimane sempre un passo avanti. Rimane incollata a Milano che è rimasta 15 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella 11a giornata del girone di andata diè giocato da Allianzcontro l’ospite Gas Sales Bluenergyterza in classifica contro una squadra che si presenta in 6° posizione ma che risulta equilibrata.anticipo diè tradia favore di1-3 Primo set Subito in difficoltàche subisce il primo muro punto 1-0. Trova subito il pareggio con una diagonale 1-1.costruisce bene e riesce a esprimersi in tutti i fondamentali rincorre unache rimane sempre un passo avanti. Rimane incollata ache è rimasta 15 ...

starbear_ovo_ : RT @PowervolleyMI: ?? l START Si scende in campo per l'anticipo della undicesima giornata di campionato: ecco lo starting six del match con… - maya_k55291489 : RT @PowervolleyMI: ?? l START Si scende in campo per l'anticipo della undicesima giornata di campionato: ecco lo starting six del match con… - MukuoWay : RT @PowervolleyMI: ?? l START Si scende in campo per l'anticipo della undicesima giornata di campionato: ecco lo starting six del match con… - natchayin : RT @RaiSport: Pallavolo maschile ?? #Milano ospita #Piacenza per l'anticipo dell'undicesima giornata di #SuperLega Appuntamento in diretta d… - yoruneko66 : RT @PowervolleyMI: ?? l START Si scende in campo per l'anticipo della undicesima giornata di campionato: ecco lo starting six del match con… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anticipo Superlega L'anticipo in Superlega è Milano Piacenza Metropolitan Magazine Italia