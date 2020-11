L’allarme del sindacato dei medici per i posti letto negli ospedali: «Anche la Liguria al collasso». La Regione: «Falso» (Di lunedì 23 novembre 2020) Studio di Anaao-Assomed: «Tasso di saturazione esploso con il covid, colpa Anche della carenza di personale» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 23 novembre 2020) Studio di Anaao-Assomed: «Tasso di saturazione esploso con il covid, colpadella carenza di personale»

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Lallarme del sindacato dei medici per i posti letto negli ospedali: Anche la Liguria al collas… - cschannel_news : Medici italiani in allarme: «Posti letto in esaurimento a causa del Covid». L’analisi sulla Calabria - primogiornale : Videoconferenza su Zoom questa mattina del CoVeSaP, il Coordinamento Veneto dei Comitati per la salute pubblica, ch… - primogiornale : Videoconferenza su Zoom questa mattina del CoVeSaP, il Coordinamento Veneto dei Comitati per la salute pubblica, ch… - DomenicoAiello_ : L'allarme Cts: 'Le chiusure delle classi hanno un impatto negativo sulla salute dei ragazzi alterando anche il bene… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme del Porta blindata: sicurezza in casa e agevolazioni fiscali Fortune Italia