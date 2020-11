L’alfabeto di Spirlì e il bisogno di resistere (Di lunedì 23 novembre 2020) Un nubifragio, con pesanti e correlati danni, ha colpito in questi giorni la Calabria Jonica. Ultimamente sembra non esserci pace per questa regione. I più cinici potrebbero considerarla una sorta di routine o normalità. Questo è, infatti, un territorio pericolante in fase di perenne restaurazione, rilancio o crollo. La Calabria è una cultura millenaria che mischia le sue aree più evolute e colte insieme ai borghi che si svuotano, alle sue frane e al senso reale o immaginario d’instabilità e ineluttabilità. È ancora oggi quella terra nella quale un’alluvione, come scriveva Corrado Alvaro, rischia di divenire “qualcosa di tragicamente povero”, con conseguenze lasciate all’inafferrabilità del fato. È evidente che un (altro) problema chiave è la presenza di una classe politica insoddisfacente che poco rispecchia il (miglior) capitale sociale che frequenta le università locali o che è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Un nubifragio, con pesanti e correlati danni, ha colpito in questi giorni la Calabria Jonica. Ultimamente sembra non esserci pace per questa regione. I più cinici potrebbero considerarla una sorta di routine o normalità. Questo è, infatti, un territorio pericolante in fase di perenne restaurazione, rilancio o crollo. La Calabria è una cultura millenaria che mischia le sue aree più evolute e colte insieme ai borghi che si svuotano, alle sue frane e al senso reale o immaginario d’instabilità e ineluttabilità. È ancora oggi quella terra nella quale un’alluvione, come scriveva Corrado Alvaro, rischia di divenire “qualcosa di tragicamente povero”, con conseguenze lasciate all’inafferrabilità del fato. È evidente che un (altro) problema chiave è la presenza di una classe politica insoddisfacente che poco rispecchia il (miglior) capitale sociale che frequenta le università locali o che è ...

