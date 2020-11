Lakers | arriva Marc Gasol McGee a Cleveland

Daniele_Leu : La bomba arriva nella notte, Marc Gasol sceglie #Lakers come squadra per la prossima stagione. #LAL manda McGee a C… - matty_vanpersie : RT @basketinside360: Ciliegina sulla torta per i Los Angeles Lakers: arriva Marc Gasol! - - basketinside360 : Ciliegina sulla torta per i Los Angeles Lakers: arriva Marc Gasol! - - rprat75 : @trillo2175 @thewhitefly_ non è questo Alessandro. E' che il mercato è falsato dal fatto che LeBron è il GM ombra d… - TicinoGazzetta : Mercato NBA, colpo dei Lakers: arriva Montrezl Harrell -

Marc Gasol was drafted by the Lakers, but had his rights traded to Memphis for his brother, Pau, before he ever played an NBA game. Now, he'll get a chance to help the Lakers win ...Le trattative: Bogdanovic dice sì ad Atlanta, che ora aspetta la decisione di Sacramento. Toronto rimpiazza lo spagnolo con Baynes ...