L’agente di Boga: “Il Napoli stava per prenderlo, sarebbe un grande passo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie Boga, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sull’interessamento estivo del Napoli. Boga è stato davvero vicino al Napoli. Molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta. Anche perché il Napoli, in estate, presentò un’offerta migliore rispetto a quanto fatto dall’Atalanta. Si è letto tanto negli ultimi mesi, ma questi sono stati i due club che c’hanno provato fino all’ultimo. Ed il Napoli ci è andato molto vicino. Se il Napoli tornerà alla carica, nella prossima estate? Questo dipenderà molto da Jeremie, se riuscirà a mantenere alti i propri standard e addirittura migliorarli. Il Napoli è un grande club, sarebbe un grande passo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Daniel, fratello e agente di Jeremie, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sull’interessamento estivo delè stato davvero vicino al. Molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta. Anche perché il, in estate, presentò un’offerta migliore rispetto a quanto fatto dall’Atalanta. Si è letto tanto negli ultimi mesi, ma questi sono stati i due club che c’hanno provato fino all’ultimo. Ed ilci è andato molto vicino. Se iltornerà alla carica, nella prossima estate? Questo dipenderà molto da Jeremie, se riuscirà a mantenere alti i propri standard e addirittura migliorarli. Ilè unclub,unpasso ...

napolista : L’agente di Boga: “Il Napoli stava per prenderlo, sarebbe un grande passo” Daniel Boga, fratello e procuratore del… - calciomercatoit : ?? #Napoli - L'agente di #Boga su un futuro in azzurro con #DeZerbi ?? #CMITmercato - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Boga, l’agente: ”Jeremie è stato vicinissimo al Napoli, sarebbe un… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOGA - L'agente: 'Jeremie è stato vicinissimo al Napoli in estate' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOGA - L'agente: 'Jeremie è stato vicinissimo al Napoli in estate' -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Boga CalcioNapoli24 – Boga, la trattativa si sblocca: il Sassuolo ha scelto la contropartita Forza Napoli