L'addio di William e Kate Middleton al loro cane: "E' stato nel cuore della nostra famiglia"

Sul profilo Instagram William e Kate Middleton ricordano con una foto in primo piano il loro Lupo, il cane che hanno adottato nove anni fa. Un addio doloroso perché come hanno scritto faceva parte della loro famiglia: "E' stato nel cuore della nostra famiglia negli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo". Un post in cui il principe William e Kate Middleton non hanno coinvolto i figli, la firma è con le loro iniziali: W & C. Era il loro dolcissimo cane e i tre principini sono cresciuti giocando con lui, il bellissimo cocker spaniel nero.

