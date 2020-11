La svolta 2020 di Chiara Ferragni | costruzione di una opinion leader

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) In principio fu il blog The Blond Salad nel 2009. Poi, in soli undici anni, perun’inarrestabile ascesa professionale e personale. E un crescente impegno pubblico che, dall’alto dei suoi oltre 20 milioni di follower, l’ha vista sfruttare sempre più spesso il “potere della condivisione” per uscire dai confini del fashion e veicolare messaggi e campagne di rilevanza collettiva e sociale. Paragonarla alle altre influencer sarebbe riduttivo. Basti pensare al fatto che, già nel 2015, la Harvard Business School - scuola di management tra le più prestigiose del mondo - dedica un case study al successo del blog The Blonde Salad. E, proprio nelle aule dell’università americana,(appena trentenne) torna due anni dopo per tenere un corso incentrato sulla sua esperienza professionale. Ancora nel ...