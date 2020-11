La sostenibilità sociale in cima alle priorità. Ma secondo il rapporto Censis-Tendercapital cresce la sfiducia. Il tenore di vita peggiora per 7,6 milioni di italiani (Di lunedì 23 novembre 2020) “Cinque milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente, 7 milioni e 600mila hanno avuto un peggioramento del tenore di vita. Il 60% degli italiani ritiene che la perdita del lavoro, o del reddito, sia un evento possibile che lo può riguardare nel prossimo anno”. E’ quanto emerge dal secondo rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti “La sostenibilità al tempo del primato della salute”. Per quanto riguarda il gender gap, tra uomini e donne ci sono 20 punti di differenza nel tasso di occupazione e, in questo periodo, il tasso di occupazione delle donne è diminuito quasi del doppio rispetto a quello degli uomini. Il 54% delle donne che lavorano dice ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) “Cinquedihanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente, 7e 600mila hanno avuto unmento deldi. Il 60% degliritiene che la perdita del lavoro, o del reddito, sia un evento possibile che lo può riguardare nel prossimo anno”. E’ quanto emerge dalsui Buoni Investimenti “Laal tempo del primato della salute”. Per quanto riguarda il gender gap, tra uomini e donne ci sono 20 punti di differenza nel tasso di occupazione e, in questo periodo, il tasso di occupazione delle donne è diminuito quasi del doppio rispetto a quello degli uomini. Il 54% delle donne che lavorano dice ...

