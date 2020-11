La solitudine da lockdown favorisce la destra? Ridicolo buttarla in politica, manca la comunità (Di lunedì 23 novembre 2020) Siamo nel “secolo della solitudine” ? L’immagine indubbiamente suggestiva è di Noreena Hertz, economista e saggista inglese, autrice del libro The lonely Century: How Isolation Imperils Our Future, appena uscito in lingua inglese. Come anticipato da la Repubblica, in un’intervista alla Hertz , la denuncia verso “le perversioni del capitalismo e dell’individualismo” e la perdita del senso di comunità e di aggregazione, come i partiti, i sindacati ed i quartieri (oggi in preda al multiculturismo d’importazione) favoriscono il legame tra solitudine, populismi ed estrema destra, facendo loro guadagnare consensi. Secondo la Hertz il consenso a Jean-Marie Le Pen sarebbe molto alto tra le persone solitarie o abbandonate. Stesso discorso per i sostenitori del Pvv olandese, Donald Trump, Matteo Salvini. La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Siamo nel “secolo della” ? L’immagine indubbiamente suggestiva è di Noreena Hertz, economista e saggista inglese, autrice del libro The lonely Century: How Isolation Imperils Our Future, appena uscito in lingua inglese. Come anticipato da la Repubblica, in un’intervista alla Hertz , la denuncia verso “le perversioni del capitalismo e dell’individualismo” e la perdita del senso die di aggregazione, come i partiti, i sindacati ed i quartieri (oggi in preda al multiculturismo d’importazione) favoriscono il legame tra, populismi ed estrema, facendo loro guadagnare consensi. Secondo la Hertz il consenso a Jean-Marie Le Pen sarebbe molto alto tra le persone solitarie o abbandonate. Stesso discorso per i sostenitori del Pvv olandese, Donald Trump, Matteo Salvini. La ...

