La Regione Lazio contro Sanofi per i ritardi sul vaccino antinfluenzale: "Mancano mezzo milione di dosi" (Di lunedì 23 novembre 2020) La Regione Lazio è una delle poche in cui, almeno all'inizio, non si sono riscontrati problemi con la campagna di vaccinazioni contro l'influenza. Le dosi erano arrivate come previsto sia ai medici di medicina generale, che hanno iniziato a vaccinare i pazienti appartenenti alle fasce più vulnerabili, sia alle farmacie, nel rispetto della quota del 4,5 per cento. Ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato: le ultime 500mila dosi, attese per il 9 novembre, non sono mai arrivate a Roma, e ora la Regione accusa pubblicamente la famosa casa farmaceutica Sanofi Pasteur per le mancate forniture. "I ritardi nella campagna vaccinale del Lazio sono attribuibili esclusivamente alla mancata fornitura di circa 500mila dosi di vaccino Vaxigrip tetra da parte ...

