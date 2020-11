La Regina degli Scacchi | le curiosità e i messaggi nascosti dal dietro le quinte della serie Netflix

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’arrivo di The Crown 4 ha riportato l’attenzione del pubblico sul tanto atteso nuovo capitolosaga reale di, ma Laresta il più sorprendente successo di quest’autunno seriale. Dal rotondo 100% ottenuto su Rotten Tomatoes all’ossessione istantanea per l’eccellente Anya Taylor-Joy, tutto racconta di un fenomeno in grado di oltrepassare i limiti dello schermo e stuzzicare unaininterrotta negli spettatori e negli addetti ai lavori. Per questo, pur col trascorrere delle settimane, dal pozzo de Ladicontinuano a emergere dettagli, segreti e significati che mantengono vivo l’interesse del pubblico. La...