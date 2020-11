“La regina degli scacchi” è la serie imperdibile di Netflix di questa stagione L’ intelligenza | la determinazione e l’impegno sono i motivi del suo successo

Leggi su domanipress

(Di lunedì 23 novembre 2020) In questo ultimo mese non si fa che parlare della nuova, The Queen’s Gambit (Lascacchi) di Scott Frank e Allan Scott, che ruota intorno ad uno dei passatempi erroneamente attribuiti alla fascia più vecchia della società: il giocoscacchi. Nel grande schermo (Il settimo sigillo di Bergman) e nella letteratura (La difesa di Lužin Vladimir Nabokov) le partitescacchi diventano sempre allegorie della vita e la nostranon fa eccezione. La trama è tratta dall’omonimo romanzo di Walter Tevis del 1983, scrittore del Lo Spaccone, dalla quale deriva il film di Robert Rossen, e L’uomo che cadde sulla Terra. The Queen’s Gambit “Il gambetto di donna” richiama la mossa di apertura usata dalla protagonista nelle partite. Il titolo ...