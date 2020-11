La Rai taglia l’intervista all’aggressore di Lucia Annibali, l’amarezza di Franca Leosini: «Scelta sorprendente: con le mie domande l’ho fatto a pezzi» (Di lunedì 23 novembre 2020) «Non sono arrabbiata, arrabbiata è un termine che non mi appartiene, sono sorpresa». Franca Leosini non sa proprio come spiegarselo. Ieri, 22 novembre, la storica intervista del 2016 a Luca Varani è stata tagliata dal palinsesto di Domenica con – contenitore di Rai Storia i cui “direttori per un giorno” si alternano di settimana in settimana. E ieri toccava a lei: ripercorrendo la vita di Lucia Annibali, sarebbe stata trasmessa l’intervista all’uomo condannato come mandante dell’aggressione. La Rai ha motivato la Scelta, spiegando che così non sarebbe stata intaccata «la sensibilità delle vittime e dei telespettatori», considerato che ci troviamo alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una senatrice del Partito democratico ha chiesto ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) «Non sono arrabbiata, arrabbiata è un termine che non mi appartiene, sono sorpresa».non sa proprio come spiegarselo. Ieri, 22 novembre, la storica intervista del 2016 a Luca Varani è statata dal palinsesto di Domenica con – contenitore di Rai Storia i cui “direttori per un giorno” si alternano di settimana in settimana. E ieri toccava a lei: ripercorrendo la vita di, sarebbe stata trasmessaall’uomo condannato come mandante dell’aggressione. La Rai ha motivato la, spiegando che così non sarebbe stata intaccata «la sensibilità delle vittime e dei telespettatori», considerato che ci troviamo alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una senatrice del Partito democratico ha chiesto ...

Open_gol : Franca Leosini che ha creato un genere con le sue interviste sui grandi casi cronaca nera commenta a Open: «Si dovr… - GrifoRampante : La Rai taglia l'intervista della Leosini all'aggressore di Lucia Annibali 'per non urtare la sensibilità delle vitt… - cronaca_news : La Rai taglia l’intervista all’uomo che fece sfregiare Lucia Annibali - Dome689 : RT @Open_gol: La decisione di rimandare in onda l’intervista del 2016 aveva scatenato le reazioni di Pd e Italia Viva - Open_gol : La decisione di rimandare in onda l’intervista del 2016 aveva scatenato le reazioni di Pd e Italia Viva -