La rabbia di Ghali per “Tale e Quale Show”: “Basta con il blackface” (Di lunedì 23 novembre 2020) «Per offendere qualcuno basta essere ignoranti, non bisogna per forza essere razzisti o guidati dall’odio. La comunità nera più volte ha chiesto a questo programma di smetterla. ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 23 novembre 2020) «Per offendere qualcuno basta essere ignoranti, non bisogna per forza essere razzisti o guidati dall’odio. La comunità nera più volte ha chiesto a questo programma di smetterla. ... sul sito.

Ary1797 : RT @LucaDondoni: La rabbia di @GhaliFoh per “Tale e Quale Show”: “Basta con il blackface” - LucaDondoni : La rabbia di @GhaliFoh per “Tale e Quale Show”: “Basta con il blackface” - alcoholic_drama : RT @LaStampa: «Per offendere qualcuno basta essere ignoranti, non bisogna per forza essere razzisti o guidati dall’odio. - tommasosauro : RT @LaStampa: La rabbia di Ghali per “Tale e Quale Show”: “Basta con il blackface” - LaStampa : La rabbia di Ghali per “Tale e Quale Show”: “Basta con il blackface” -