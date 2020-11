“La principessa ha pagato 1,2 milioni di sterline al suo amante per stare zitto” (Di lunedì 23 novembre 2020) La principessa Haya Bint Al Hussein, figlia del re Hussein di Giordania, avrebbe pagato 1,2 milioni di sterline al suo amante, guardia del corpo, Russel Flowers per tacere sulla loro relazione. La notizia l’ha pubblicata in esclusiva il Telegraph. Secondo i cronisti del quotidiano britannico oltre alla cifra stratosferica l’uomo avrebbe ricevuto nel tempo anche un orologio da 12.000 sterline e un fucile vintage. La principessa Haya è stata la sesta moglie del sovrano degli Emirati Arabi Uniti, il 71enne sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. I tabloid britannici sostengono che la donna abbia “sedotto” il 37enne Russell Flowers mantenendo una relazione infuocata e appassionata per due anni, dal 2017 al 2018. Il Daily Mail ricorda che alla notizia della relazione tra la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) LaHaya Bint Al Hussein, figlia del re Hussein di Giordania, avrebbe1,2dial suo, guardia del corpo, Russel Flowers per tacere sulla loro relazione. La notizia l’ha pubblicata in esclusiva il Telegraph. Secondo i cronisti del quotidiano britannico oltre alla cifra stratosferica l’uomo avrebbe ricevuto nel tempo anche un orologio da 12.000e un fucile vintage. LaHaya è stata la sesta moglie del sovrano degli Emirati Arabi Uniti, il 71enne sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. I tabloid britannici sostengono che la donna abbia “sedotto” il 37enne Russell Flowers mantenendo una relazione infuocata e appassionata per due anni, dal 2017 al 2018. Il Daily Mail ricorda che alla notizia della relazione tra la ...

