La parola dell'anno nel 2020 non c'è. Il Covid ha scombussolato anche il nostro linguaggio

Il 2020, "un anno che ci ha lasciato senza parole", non avrà la sua parola simbolo. La pandemia da coronavirus ha messo in imbarazzo anche i linguisti e i lessicografi dell'Oxford English Dictionary, il più prestigioso vocabolario della lingua inglese, che per la prima volta nella sua storia non proclamerà un solo termine per indicare quello di maggior successo nell'annata che si sta chiudendo. 

Le parole di un anno senza precedenti

Quest'anno il 'sismografo' del linguaggio ha registrato così tante nuove scosse che il dizionario dell'Oxford University Press ha stilato un piccolo elenco di "Parole di un anno senza precedenti". Un elenco fatto di parole nuove ma anche di parole già esistenti il cui utilizzo si è moltiplicato in maniera esponenziale. "Per essere un anno che ci ha lasciato senza parole, il 2020 ha avuto molto da dire."

