La pandemia ha peggiorato gli italiani: lo studio del Censis (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Censis-Tendercapital mostra, attraverso uno studio dedicato, come il tenore di vita degli italiani al tempo della pandemia sia peggiorato. Le aspettative di lavoro e di ripresa – sociale ed economica – sono notevolmente al ribasso. I dati. Allarme del Censis, il tenore di vita degli italiani è in netto peggioramento. Lo confermano le statistiche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 23 novembre 2020) Il-Tendercapital mostra, attraverso unodedicato, come il tenore di vita deglial tempo dellasia. Le aspettative di lavoro e di ripresa – sociale ed economica – sono notevolmente al ribasso. I dati. Allarme del, il tenore di vita degliè in netto peggioramento. Lo confermano le statistiche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Moon13_me : RT @IlPrimatoN: Pandemia e crisi economica, Censis: 'Cinque milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente' htt… - peppiniellopz : RT @IlPrimatoN: Pandemia e crisi economica, Censis: 'Cinque milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente' htt… - Grandetornado2 : RT @IlPrimatoN: Pandemia e crisi economica, Censis: 'Cinque milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente' htt… - angelo25771504 : RT @IlPrimatoN: Pandemia e crisi economica, Censis: 'Cinque milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente' htt… - IlPrimatoN : Pandemia e crisi economica, Censis: 'Cinque milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decen… -