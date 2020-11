La pandemia ha eso le nostre case più smart. Un affare da 5 miliardi di euro

Leggi su agi

(Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Il modello dei servizi in abbonamento (anche noto come business in subscription) sta diventando sempre più popolare a livello internazionale: dal 2014 al 2019 è cresciuto dal 53% al 71% e la crisi causata da Covid-19 non ha fermato questa tendenza che sembra rappresentare il futuro del commercio e della personalizzazione dei servizi. La casa che diventa sempre più luogo di elezione e rifugio da attrezzare e personalizzare: al punto che, in Italia, il 25% delle persone afferma che, nel 2021 rispetto al 2019, frequenterà di più gli amici nella propria abitazione e il 36% dice che non potrà rinunciare ad avere un accesso Internet in casa, ma nemmeno al giardino (39%), delineando l'immagine di un luogo aperto agli altri, connesso e sempre più verde. E loHome che si impone come uno dei segmenti di mercato dell'Internet of Things più in crescita, con un ...