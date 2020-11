"La pandemia acuisce l'isolamento dei sordi". Ma una startup italiana "riempie di suoni" il loro mondo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il suo obiettivo è quello di “far suonare un mondo silenzioso”, reso ancora più silenzioso dalla pandemia. Alessandra Ferris, figlia di genitori sordi, è la co-founder di IntendiMe, una startup con base a Cagliari che ha ideato un sistema per migliorare la vita delle persone con problemi di udito e che nel 2020 ha chiuso un round di investimento di serie A da 2,3 milioni di euro con il fondo di venture capital Vertis Venture 3 Technology Transfer. Se è vero che le mascherine impediscono di leggere il labiale e le espressioni del viso, è vero anche che questo non è l’unico problema che si trovano ad affrontare oggi le persone sorde. “I sordi si sentono tagliati fuori. La pandemia ha aumentato le loro difficoltà - racconta ad HuffPost Ferris -. Mio padre, ad esempio, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Il suo obiettivo è quello di “far suonare unsilenzioso”, reso ancora più silenzioso dalla. Alessandra Ferris, figlia di genitori, è la co-founder di IntendiMe, unacon base a Cagliari che ha ideato un sistema per migliorare la vita delle persone con problemi di udito e che nel 2020 ha chiuso un round di investimento di serie A da 2,3 milioni di euro con il fondo di venture capital Vertis Venture 3 Technology Transfer. Se è vero che le mascherine impediscono di leggere il labiale e le espressioni del viso, è vero anche che questo non è l’unico problema che si trovano ad affrontare oggi le persone sorde. “Isi sentono tagliati fuori. Laha aumentato ledifficoltà - racconta ad HuffPost Ferris -. Mio padre, ad esempio, ...

È il momento di spezzare le spirali della solitudine

