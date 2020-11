La NTT trova nuovi sponsor e sogna Aru

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Arrivano buone notizie per il mondo del ciclismo dal Team NTT Pro Cycling. La squadra sudafricana infatti ha evitato la chiusura e continuerà a prendere parte alle corse grazie alla nuova partnership con Assos, azienda svizzera specializzata proprio in abbigliamento per il ciclismo. Douglas Ryder, patron della formazione, da Johannesburg ha confermato l’accordo e ha anticipato che il nuovo nome sarà Team Qhubeka Assos. La prosecuzione dell’attività della NTT può far tirare un sospiro di sollievo anche a due atleti italiani che rischiavano dirsi improvvisamente senza squadra. Si tratta innanzitutto di Domenico Pozzovivo che, dopo aver disputato un buon Giro d’Italia, potrà continuare ad indossare la casacca della formazione sudafricana anche per la prossima stagione, avendo ancora un anno di contratto in corso. L’altro ciclista azzurro è Giacomo Nizzolo, il ...