La Lombardia verso la zona arancione? Cosa cambia per i cittadini e le regole per bar e negozi (Di lunedì 23 novembre 2020) Non è escluso un cambiamento di colore prima di fine novembre se i dati epidemiologici lo permetteranno. La seconda data utile è quella del 4 dicembre Leggi su today (Di lunedì 23 novembre 2020) Non è escluso unmento di colore prima di fine novembre se i dati epidemiologici lo permetteranno. La seconda data utile è quella del 4 dicembre

occhio_notizie : Lombardia e Piemonte verso la zona arancione: altre 3 Regioni rischiano la zona rossa - infoitinterno : Covid, Lombardia verso entrata in 'zona arancione' da venerdì: cosa cambia - MilanoInForma : Covid, Lombardia verso entrata in 'zona arancione' da venerdì: cosa cambia - PalermoToday : La Lombardia verso la zona arancione? Cosa cambia per i cittadini e le regole per bar e negozi… - infoitinterno : LOMBARDIA verso la zona arancione. Ecco cosa può cambiare dal 27 Novembre -