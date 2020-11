La Lombardia prepara il ritorno sui banchi. In Campania finiti i controlli su prof e bidelli (Di lunedì 23 novembre 2020) Enza Cusmai Da fine mese probabile zona arancione al Nord: aperte seconde e terze medie Migliaia di bambini da lunedì 30 novembre potrebbero tornare a scuola e ricominciare a sorridere. Sono il piccolo stuolo lombardo delle seconde e terze medie che potrebbero rivedere compagni e professori in presenza. Il condizionale è d'obbligo perché fino a venerdì prossimo non è ancora certo che la Lombardia scatti automaticamente, secondo i criteri ministeriali, in zona arancione. Ma se così fosse, le scuole saranno riaperte. Lo ha garantito l'assessore alla Sanità Giulio Gallera e anche governatore Emilio Fontana. La Regione, infatti, non ha intenzione di porre maggiori restrizioni alla «promozione». Quindi, oltre ai negozi che apriranno le saracinesche probabilmente già dal week end prossimo, ci saranno anche le scuole medie inferiori a riaprire ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Enza Cusmai Da fine mese probabile zona arancione al Nord: aperte seconde e terze medie Migliaia di bambini da lunedì 30 novembre potrebbero tornare a scuola e ricominciare a sorridere. Sono il piccolo stuolo lombardo delle seconde e terze medie che potrebbero rivedere compagni eessori in presenza. Il condizionale è d'obbligo perché fino a venerdì prossimo non è ancora certo che lascatti automaticamente, secondo i criteri ministeriali, in zona arancione. Ma se così fosse, le scuole saranno riaperte. Lo ha garantito l'assessore alla Sanità Giulio Gallera e anche governatore Emilio Fontana. La Regione, infatti, non ha intenzione di porre maggiori restrizioni alla «promozione». Quindi, oltre ai negozi che apriranno le saracinesche probabilmente già dal week end prossimo, ci saranno anche le scuole medie inferiori a riaprire ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia prepara Dpcm Natale: la Lombardia si prepara alle feste nell'era Covid IL GIORNO IL BOLLETTINO DEL 22 NOVEMBRE: 28.337 NUOVI POSITIVI CON 188.747 TAMPONI. LE VITTIME SONO 562

IERI I NUOVI CASI ERANO STATI 34.767 CON 237.225 TAMPONI, LE VITTIME 692. IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE A 15,01% (+0,4%). LE REGIONI PIÙ COLPITE: LOMBARDIA (+5.094), CAMPANIA (+3.217), VENETO (+2.956), ...

Didattica a distanza: 100.000 euro per studenti con patologie o immunodepressi

Anche in Lombardia, nel pieno della seconda ondata, solo i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria hanno proseguito con la didattica a distanza. L'iniziativa coinvolgerà dunque anche il Di ...

