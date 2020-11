La lite tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro l’ultimo giorno di prove: è tutto vero? (Foto) (Di lunedì 23 novembre 2020) Comprensibile la delusione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro per il quarto posto di Ballando con le Stelle ma i retroscena raccontano anche altro (Foto). C’è chi racconta di una lite tra Elisa e Raimondo, un litigio avvenuto venerdì durante le prove, addirittura un’accesa discussione con più persone che li avrebbero visti e sentiti litigare. Poi quel detto non detto dalla coppia ieri da Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera ha aggiunto il resto. Ancora non sappiamo se Todaro ha riportato una frattura o altro al piede ma è proprio venerdì che lui avrebbe avuto un piccolo incidente. Cosa è successo davvero e perché è successo? Mentre continuano le polemiche sulla finale di Ballando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 novembre 2020) Comprensibile la delusione diper il quarto posto di Ballando con le Stelle ma i retroscena raccontano anche altro (). C’è chi racconta di unatra, un litigio avvenuto venerdì durante le, addirittura un’accesa discussione con più persone che li avrebbero visti e sentiti litigare. Poi quel detto non detto dalla coppia ieri da Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera ha aggiunto il resto. Ancora non sappiamo seha riportato una frattura o altro al piede ma è proprio venerdì che lui avrebbe avuto un piccolo incidente. Cosa è successo dave perché è successo? Mentre continuano le polemiche sulla finale di Ballando ...

NicolaPorro : Tutti contro Crisanti per i dubbi sulla sicurezza dei #vaccini. Una lite che confonde ancora di più l’opinione pubb… - PinoTorella : Poi la Lazio non riparte con l'aereo , volo fantozziano (aeroporto chiuso per calamità) oggi ultima chicca lite fur… - AquilottoEddy : No su questa cosa non ci sto assolutamente, bisogna risolvere subito la situazione Angelo #Peruzzi deve restare all… - francetomm : Peruzzi forever. I laziali come lui e Cataldi sono nel mio cuore ed onorano la storia del club. - FaceCup65 : @Laziosiamonoi Così avete scritto la notizia della lite tra Il Gestore e il Cinghialone...bravi siete proprio bravi… -