La Gran Bretagna riapre gli stadi | ok fino a 4mila spettatori

Dal 2 dicembre gli impianti sportivi del Regno Unito potranno tornare a ospitare gli spettatori, anche se in numero limitato. In vista del Natale, il governo di Londra ha deciso di allentare le restrizioni.

Come ha comunicato oggi il premier britannico Boris Johnson, nelle zone a minor rischio sarà consentito un massimo di 4.000 spettatori agli eventi all'aperto, che scenderanno a 2.000 nelle aree di ...

Kate Moss: ‘comportamento indisciplinato’ su volo Easyjet

Doppia notizia dalla Gran Bretagna. La prima, e piu’ bizzarra, e’ che la celebre topmodel Kate Moss, star indiscussa del jet set internazionale, che solo lo scorso anno ha guadagnato 4,6 milioni di st ...

