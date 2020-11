La Germania stanzia 70 mln per lo sport professionistico (Di lunedì 23 novembre 2020) Più di un quarto del programma di assistenza per la crisi derivante dall’emergenza Coronavirus creato dal governo tedesco, dotato di 200 milioni di euro, sarà utilizzato per gli sport professionistici. Lo riferisce oggi il Ministero dell’Interno tedesco. Il settore riceverà quasi 69 milioni di euro, ha precisato il ministero dell’Interno ad una richiesta della dpa. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Più di un quarto del programma di assistenza per la crisi derivante dall’emergenza Coronavirus creato dal governo tedesco, dotato di 200 milioni di euro, sarà utilizzato per gliprofessionistici. Lo riferisce oggi il Ministero dell’Interno tedesco. Il settore riceverà quasi 69 milioni di euro, ha precisato il ministero dell’Interno ad una richiesta della dpa. L'articolo

Il settore riceverà quasi 69 milioni di euro. Si possono richiedere fino a 800.000 euro per associazione sportiva.

