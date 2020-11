La figlia di José Mourinho si lancia nel mondo degli affari e crea un marchio tutto suo (Di lunedì 23 novembre 2020) Matilde Faria, la figlia maggiore dell'allenatore del Tottenham Jose Mourinho, si è lanciata nel mondo degli affari con un marchio di gioielli "MATILDE Sustainable Jewellery". La 24enne, che ha conseguito un Master in Belle Arti presso l'Università di Buckingham, è una fashion influencer con più di 33.000 follower su Instagram.caption id="attachment 42085" align="alignnone" width="1024" Getty Image/caption"Dopo un anno 'MATILDE Sustainable Jewellery' è finalmente qui", ha annunciato Matilde su Instagram: "Il lancio avverrà a dicembre e spero che vi unirete a me nel viaggio verso un'industria della gioielleria più sostenibile. Venite a trovarci e seguiteci per saperne di più su una cosa che significa tanto per me. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile", ha ... Leggi su golssip (Di lunedì 23 novembre 2020) Matilde Faria, lamaggiore dell'allenatore del Tottenham Jose, si èta nelcon undi gioielli "MATILDE Sustainable Jewellery". La 24enne, che ha conseguito un Master in Belle Arti presso l'Università di Buckingham, è una fashion influencer con più di 33.000 follower su Instagram.caption id="attachment 42085" align="alignnone" width="1024" Getty Image/caption"Dopo un anno 'MATILDE Sustainable Jewellery' è finalmente qui", ha annunciato Matilde su Instagram: "Il lancio avverrà a dicembre e spero che vi unirete a me nel viaggio verso un'industria della gioielleria più sostenibile. Venite a trovarci e seguiteci per saperne di più su una cosa che significa tanto per me. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile", ha ...

