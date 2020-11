La "federazione" di Salvini fa esplodere (del tutto) Forza Italia? Indiscrezioni: chi è pronto a mollare il Cav, nomi decisivi (Di lunedì 23 novembre 2020) Matteo Salvini è pronto a fare gioco di squadra, insieme al resto del centrodestra. Si candida ad essere capitano non solo della Lega, ma dell'intera coalizione, anzi della «federazione» dei partiti che la compongono. La proposta, giunta a sorpresa, è stata però accolta con sospetto da molti forzisti e dagli esponenti di Fratelli d'Italia. È stato lo stesso segretario leghista ad annunciare la svolta, dopo la telefonata del disgelo con Silvio Berlusconi. Archiviato per amore di quieto vivere lo scippo dei tre deputati forzisti da parte della Lega, i due leader, infatti, si sono finalmente parlati. Una chiacchierata definita «cordiale» dai loro collaboratori, al termine della quale l'ex ministro dell'Interno ha fatto sapere pubblicamente che vorrebbe creare una «sorta di federazione, di unione, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Matteoa fare gioco di squadra, insieme al resto del centrodestra. Si candida ad essere capitano non solo della Lega, ma dell'intera coalizione, anzi della «» dei partiti che la compongono. La proposta, giunta a sorpresa, è stata però accolta con sospetto da molti forzisti e dagli esponenti di Fratelli d'. È stato lo stesso segretario leghista ad annunciare la svolta, dopo la telefonata del disgelo con Silvio Berlusconi. Archiviato per amore di quieto vivere lo scippo dei tre deputati forzisti da parte della Lega, i due leader, infatti, si sono finalmente parlati. Una chiacchierata definita «cordiale» dai loro collaboratori, al termine della quale l'ex ministro dell'Interno ha fatto sapere pubblicamente che vorrebbe creare una «sorta di, di unione, a ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ho proposto una federazione di tutto il centrodestra per agire compatti. Le immagini che arrivano, anche… - renatobrunetta : La proposta della federazione fatta il giorno dopo lo scippo di 3 parlamentari (con tutto il rispetto all'amico Sal… - matteosalvinimi : #Salvini: La proposta che farò e che spero venga accolta è quella di una federazione di centrodestra, a cominciare… - GiadaFlamini : RT @Storace: Con la #federazione Matteo #Salvini propone un blocco nazionale utile a tutto il #centrodestra. Per non ragionare solo come se… - riktroiani : RT @ChiodiDonatella: SÌ ALLA #FEDERAZIONE PROPOSTA DA #SALVINI AL #CENTRODESTRA PER VINCERE E CONVINCERE. Se gli altri partiti della coali… -