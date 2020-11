La famiglia prepara il funerale, ma il loro caro è ancora vivo: “Comunicazione sbagliata dell’ospedale di Foggia”. E scatta la denuncia (Di lunedì 23 novembre 2020) Tutto era già pronto per la celebrazione del funerale, il paese era stato tappezzato di manifesti e le pompe funebri stavano per andare a prendere la salma. Ma un’ora e mezza prima, arriva una controindicazione dall’ospedale Riuniti di Foggia: “Il vostro caro è ancora in vita”, ha detto una dottoressa alla famiglia, dopo che la notte prima ne aveva comunicato il decesso. È successo alla famiglia del signor Fernando Cristiani, 86 anni, ricoverato in gravi condizioni a Foggia a causa del Covid-19. L’anziano era ospite della Rsa Fondazione Palena, dove a inizio novembre era scoppiato un focolaio: tutti i 70 ospiti più 28 tra gli operatori sanitari erano stati contagiati. Tra loro anche l’86enne il 6 novembre era risultato positivo ed era stato subito ricoverato al Riuniti a causa delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Tutto era già pronto per la celebrazione del, il paese era stato tappezzato di manifesti e le pompe funebri stavano per andare a prendere la salma. Ma un’ora e mezza prima, arriva una controindicazione dall’ospedale Riuniti di Foggia: “Il vostroin vita”, ha detto una dottoressa alla, dopo che la notte prima ne aveva comunicato il decesso. È successo alladel signor Fernando Cristiani, 86 anni, ricoverato in gravi condizioni a Foggia a causa del Covid-19. L’anziano era ospite della Rsa Fondazione Palena, dove a inizio novembre era scoppiato un focolaio: tutti i 70 ospiti più 28 tra gli operatori sanitari erano stati contagiati. Traanche l’86enne il 6 novembre era risultato positivo ed era stato subito ricoverato al Riuniti a causa delle ...

