La fabbrica di cioccolato e gli eroi di Roald Dahl

La fabbrica di cioccolato è un racconto che oggi definiremmo fantasy, che già dal titolo fa sognare. Quando Roald Dahl scrive questa pietra miliare della letteratura infantile, è nel pieno della sua seconda carriera. Nella prima infatti era pilota, ma questa esperienza si conclude con un brutto incidente durante un atterraggio di emergenza mentre sorvola il deserto. Dagli anni '40 dunque, Roald Dahl inizia il suo percorso da scrittore, raccontando attraverso i suoi piccoli ma grandi personaggi esilaranti e originali vicende. Nel 1964 viene pubblicato per la priva volta il romanzo La fabbrica di cioccolato, reso ancora più celebre dalle diverse trasposizioni cinematografiche degli anni a seguire.

