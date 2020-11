La dieta per la donna con il corpo «a pera» o «a mela» (Di lunedì 23 novembre 2020) Il corpo è questione di forma, non di taglia. Ecco perché si parla di «body shape», la forma del corpo definita dal biotipo costituzionale. Lo scienziato Jean Vague ne ha identificati due: ginoide e androide, ma se diciamo forma a pera o a mela è sicuramente più familiare. A fare la differenza è la distribuzione del grasso corporeo. Capire la categoria di appartenenza è abbastanza intuitivo, ma esiste anche una formula matematica per calcolarlo: si divide la circonferenza del girovita per la circonferenza dei fianchi. Se il valore è inferiore a 0,85 si ha una forma ginoide, se invece è superiore a 0,78 è androide. Poi c’è anche chi ha un biotipo intermedio, con un valore compreso tra 0,79 e 0,84. Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 novembre 2020) Il corpo è questione di forma, non di taglia. Ecco perché si parla di «body shape», la forma del corpo definita dal biotipo costituzionale. Lo scienziato Jean Vague ne ha identificati due: ginoide e androide, ma se diciamo forma a pera o a mela è sicuramente più familiare. A fare la differenza è la distribuzione del grasso corporeo. Capire la categoria di appartenenza è abbastanza intuitivo, ma esiste anche una formula matematica per calcolarlo: si divide la circonferenza del girovita per la circonferenza dei fianchi. Se il valore è inferiore a 0,85 si ha una forma ginoide, se invece è superiore a 0,78 è androide. Poi c’è anche chi ha un biotipo intermedio, con un valore compreso tra 0,79 e 0,84.

