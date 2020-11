La denuncia dei cardiologi: “Nostri reparti riconvertiti per Covid, rischiamo più morti di infarto” (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – “denunciamo la gravissima situazione che si sta determinando negli ospedali del nostro Paese a danno dei pazienti cardiologici a causa della pandemia. Dalla Lombardia alla Sicilia vengono ridotti i posti letto cardiologici per fare posto ai pazienti Covid, addirittura vengono chiuse intere unità di terapia intensiva cardiologica (Utic) e convertite in terapie intensive per pazienti Covid”. È l’allarme lanciato oggi dalla Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce), la quale spiega inoltre che “l’intasamento dei Pronto Soccorso e i percorsi promiscui in questi servizi di pronto intervento, che provocano i contagi del personale medico ed infermieristico, stanno inoltre determinando la paralisi delle attività di importanti hub ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – “mo la gravissima situazione che si sta determinando negli ospedali del nostro Paese a danno dei pazientici a causa della pandemia. Dalla Lombardia alla Sicilia vengono ridotti i posti lettoci per fare posto ai pazienti, addirittura vengono chiuse intere unità di terapia intensivaca (Utic) e convertite in terapie intensive per pazienti”. È l’allarme lanciato oggi dalla Federazione degli oncologi,e ematologi (Foce), la quale spiega inoltre che “l’intasamento dei Pronto Soccorso e i percorsi promiscui in questi servizi di pronto intervento, che provocano i contagi del personale medico ed infermieristico, stanno inoltre determinando la paralisi delle attività di importanti hub ...

