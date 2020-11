LA DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLA SOCIETA’ (Di lunedì 23 novembre 2020) Dustin scrive su www.thecogent.org e il suo Twitter è TheCogent1 . La DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLA società, chiamata COVID-19, ci pone alle porte dell’inferno, da qualche parte tra libertà e schiavitù, combattendo una battaglia per l’umanità contro un governo che è diventato rischio per la natura umana. In poco meno di otto mesi, coloro che vanno sotto il soprannome di protettori DELLA libertà individuale dalla tirannia , hanno assunto il manto di oppressori . Mettersi al di sopra degli individui, prendere il controllo legale sulle nostre vite, rimuovere le nostre agenda personale, dettare dove possiamo andare e chi possiamo incontrare. Indipendentemente da queste storiche infrazioni alla nostra libertà, obbediamo piuttosto che disturbare il nido di vespe e ascoltiamo diligentemente il richiamo dei politici ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Dustin scrive su www.thecogent.org e il suo Twitter è TheCogent1 . Lasocietà, chiamata COVID-19, ci pone alle porte dell’inferno, da qualche parte tra libertà e schiavitù, combattendo una battaglia per l’umanità contro un governo che è diventato rischio per la natura umana. In poco meno di otto mesi, coloro che vanno sotto il soprannome di protettorilibertà individuale dalla tirannia , hanno assunto il manto di oppressori . Mettersi al di sopra degli individui, prendere il controllo legale sulle nostre vite, rimuovere le nostre agenda personale, dettare dove possiamo andare e chi possiamo incontrare. Indipendentemente da queste storiche infrazioni alla nostra libertà, obbediamo piuttosto che disturbare il nido di vespe e ascoltiamo diligentemente il richiamo dei politici ...

MoratoAlexandro : RT @EricrapErikrap: @MoratoAlexandro @celestinoceles7 @cincinnatusreal @Raffaella017 @BarillariDav L'unica premura che ha in agenda il nost… - celestinoceles7 : RT @EricrapErikrap: @MoratoAlexandro @celestinoceles7 @cincinnatusreal @Raffaella017 @BarillariDav L'unica premura che ha in agenda il nost… - EricrapErikrap : @MoratoAlexandro @celestinoceles7 @cincinnatusreal @Raffaella017 @BarillariDav L'unica premura che ha in agenda il… - angeloselvini : RT @rubino7004: Demolizione controllata di Severgnini - RobertoTerenzi1 : RT @gzibordi: riproviamo... qui spiega che non sono stati gli aerei, le hanno fatte crollare in una demolizione controllata -

Ultime Notizie dalla rete : DEMOLIZIONE CONTROLLATA Verso la demolizione la nave simbolo della rinascita di Fincantieri The MediTelegraph Focene e la demolizione del Fortino: “Così si dimentica che i luoghi hanno anime”

"Al posto di un “monumento” troveremo un bel cancello per un’altra casa, un ristoro per il numeroso popolo dei fine settimana estivi o qualche posto macchina in più?" ...

Il Comitato diritto alla Casa della Campania a favore del Decreto Falanga

Non si riescono davvero a comprendere le ragioni alla base dell’opposizione avverso l’approvando ddl Falanga in materia di razionalizzazione degli ordini di demolizione, così come sollevata... Calcio3 ...

"Al posto di un “monumento” troveremo un bel cancello per un’altra casa, un ristoro per il numeroso popolo dei fine settimana estivi o qualche posto macchina in più?" ...Non si riescono davvero a comprendere le ragioni alla base dell’opposizione avverso l’approvando ddl Falanga in materia di razionalizzazione degli ordini di demolizione, così come sollevata... Calcio3 ...