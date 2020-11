La Cina lancia Chang'e 5 per riportare a Terra campioni della Luna (Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri sera, alle 21:30 UTC, la Cina ha lanciato Chang'e-5, la prima missione che riporterà campioni della Luna sulla Terra dagli anni '70. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri sera, alle 21:30 UTC, lahato'e-5, la prima missione che riporteràsulladagli anni '70.

NuTeslaRes : #Stasera la Cina lancia una sonda per raccogliere campioni sulla Luna - - grapho_lab : La Cina lancia la missione lunare Chang'e-5 con campioni che torneranno sulla Terra - walterwhiteITA : Stasera la Cina lancia una sonda per raccogliere campioni sulla Luna - gigibeltrame : La Cina lancia la missione lunare Chang'e-5 con campioni che torneranno sulla Terra #digilosofia… - Piergiulio58 : Stasera la Cina lancia una sonda per raccogliere campioni sulla Luna - Wired -

Ultime Notizie dalla rete : Cina lancia Stasera la Cina lancia una sonda per raccogliere campioni sulla Luna Wired.it Lancio riuscito per la missione lunare Chang’e-5. La Cina potrebbe diventare il terzo paese ad andare sulla Luna

Sonda ha missione di riportare sulla Terra 2 kg di rocce lunari. È dal 1976 che gli scienziati non ne hanno a disposizione nuove da studiare ...

Chang’e-5: un pezzo di Luna sulla Via della seta

Il lanciatore Lunga Marcia 5 è decollato alle 21:33 ora italiana di oggi, lunedì 23 novembre, con a bordo la sonda Chang’e-5. È il più recente e complesso passo del programma lunare cinese. Obiettivo ...

Sonda ha missione di riportare sulla Terra 2 kg di rocce lunari. È dal 1976 che gli scienziati non ne hanno a disposizione nuove da studiare ...Il lanciatore Lunga Marcia 5 è decollato alle 21:33 ora italiana di oggi, lunedì 23 novembre, con a bordo la sonda Chang’e-5. È il più recente e complesso passo del programma lunare cinese. Obiettivo ...