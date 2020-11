La Cina accusa l’Italia: “Il virus da voi c’era già a settembre. Non siamo noi il paese d’origine del Covid” (Di lunedì 23 novembre 2020) Cina: “Il Covid? Viene dall’Italia” (scrive il New York Post) La Cina avrebbe “accusato” l’Italia di avere “originato” la pandemia di Covid-19. A riportarlo è il New York Post, che spiega: “Pechino sta spingendo molto quello studio, che dimostrerebbe casi di contagio in Europa già dal settembre 2019, tre mesi prima del primo caso ufficialmente dichiarato a Wuhan”. Lo studio citato è quello condotto dall’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena secondo cui il virus SarsCov2 circolava in Italia già nel mese di settembre 2019, ben prima di quanto ipotizzato fino ad ora. Zhao Lijian, ministro degli Esteri cinese, ha recentemente dichiarato: “Ci sono studi, come quello italiano, che dimostrano una cosa con certezza: tracciare l’origine di ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020): “Il Covid? Viene dal” (scrive il New York Post) Laavrebbe “to”di avere “originato” la pandemia di Covid-19. A riportarlo è il New York Post, che spiega: “Pechino sta spingendo molto quello studio, che dimostrerebbe casi di contagio in Europa già dal2019, tre mesi prima del primo caso ufficialmente dichiarato a Wuhan”. Lo studio citato è quello condotto dall’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena secondo cui ilSarsCov2 circolava in Italia già nel mese di2019, ben prima di quanto ipotizzato fino ad ora. Zhao Lijian, ministro degli Esteri cinese, ha recentemente dichiarato: “Ci sono studi, come quello italiano, che dimostrano una cosa con certezza: tracciare l’origine di ...

