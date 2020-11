«La Calabria deve riaprire le scuole»: il Tar sospende l’ordinanza della Regione (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Tar di Catanzaro ha sospeso l’ordinanza sulla scuola emessa dalla Regione Calabria nel tentativo di contrastare il contagio da Coronavirus. Il 14 novembre scorso Antonino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione, aveva disposto la sospensione della didattica anche nelle scuole materne, elementari e medie (limitatamente alla prima classe) escluse dalle chiusure previste dal Dpcm del premier Giuseppe Conte. Istruttoria sommaria e carente Secondo il Tar, l’istruttoria alla base della decisione della Regione è stata redatta «senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e il verificarsi dei contagi». Questa «correlazione e comunque – ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Tar di Catanzaro ha sospesosulla scuola emessa dallanel tentativo di contrastare il contagio da Coronavirus. Il 14 novembre scorso Antonino Spirlì, presidente facente funzioni, aveva disposto la sospensionedidattica anche nellematerne, elementari e medie (limitatamente alla prima classe) escluse dalle chiusure previste dal Dpcm del premier Giuseppe Conte. Istruttoria sommaria e carente Secondo il Tar, l’istruttoria alla basedecisioneè stata redatta «senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e il verificarsi dei contagi». Questa «correlazione e comunque – ...

LegaSalvini : NESSUNA GIUSTIFICAZIONE. MORRA SE NE DEVE ANDARE #Morradimettiti - FratellidItalia : Calabria. FdI: non parteciperemo a riunioni antimafia. Morra si deve dimettere - M5S_Europa : Ancora una volta la #Calabria è svegliata da uno scossone giudiziario che stavolta coinvolge #Tallini, presidente d… - Signorasinasce : @JunipersV Sì questo c’ero arrivata anch’io ma quindi la Calabria ormai si deve dare per persa? - sabrina73544637 : RT @FratellidItalia: Calabria. FdI: non parteciperemo a riunioni antimafia. Morra si deve dimettere -