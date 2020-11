La Borsa di New York apre al rialzo spinta dalle aspettative sul vaccino

(Di lunedì 23 novembre 2020) (Tele) – Apertura inper i principali indici di Wall Street, con un guadagno dello 0,95% sul Dow Jones; sulla stessa linea, inl’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.588 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,63%); come pure, buona la prestazione dell’S&P 100 (+0,74%). Gli indici sono spinti aldall’aspettativa che uncontro la Covid-19 possa essere disponibile tra poche settimane, dopo l’annuncio che ilmesso a punto da Oxford e AstraZeneca ha mostrato un’efficacia media del 70%. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+3,20%), finanziario (+1,70%) e beni industriali (+1,43%). Al top tra i giganti di Wall Street, Raytheon Technologies (+3,23%), Exxon Mobil (+2,90%), American ...

